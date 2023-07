Romania continua sa dovedeasca lumii ca isi realizeaza potentialul si isi respecta angajamentele, a declarat miercuri seara, la Constanța, ambasadorul Statelor Unite ale Americii(SUA) in Romania, Kathleen Kavalec, la vernisajul expozitiei itinerante “Noi, Poporul/We the People”, potrivit agerpres.ro . In discursul sustinut in Muzeul de Istorie si Arheologie, diplomatul american a subliniat atat importanta legaturilor guvernamentale, cat si a celor de la nivel social. “Calatorind prin Romania, inclusiv aici, in Constanta, ceea ce m-a uimit in mod repetat sunt experientele fundamentale pe care le-au…