Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a ințelege cu adevarat ce se intampla și ce ni se intampla (ceea ce nu este foarte ușor, nu numai din cauza manipularii propagandistice, ci și a zgomotului facut de idioții utili din presa care nu prididesc sa comenteze pe subiecte la care nu se pricep), trebuie sa identificam, dincolo de bataliile…

- Germania va reduce anul viitor la jumatate ajutorul militar pentru Ucraina. Decizia Berlinului vine in contextul in care fostul președinte american a amenintat ca, sub conducerea lui, SUA ar putea sista ajutorul militar oferit Kievului in razboiul cu Rusia, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Potrivit…

- Presedintele Joe Biden a tinut marti seara, in fata liderilor NATO reuniti la Washington, un discurs puternic si clar, in contrast cu prestatia sa de la dezbaterea de la sfarsitul lunii trecute cu Donald Trump, adesea ezitanta si dezarticulata, care a generat incertitudini in legatura cu viitorul sau…

- Președintele Comitetului pentru Sport al Dumei de Stat a Rusiei, Dmitry Svishchev, a reacționat dupa victoria Romaniei in primul meci de la EURO 2024 in fața Ucrainei, afirmand ca „nu am fost niciodata considerați nici macar o echipa puternica”.

- ”In fiecare an, de Inaltarea Domnului, celebram Ziua Eroilor pentru a aduce un pios omagiu tuturor inaintasilor nostri care s-au jertfit pentru libertatea si independenta natiunii, pentru crearea si dezvoltarea statului roman national si unitar. Este o zi cu semnificatii profunde, in care reperele istorice…

- Președintele Volodimir Zelenski a anunțat ca soldații ucraineni „au reușit sa preia controlul luptei asupra zonei de frontiera in care invadatorii ruși au intrat”, in regiunea nord-estica Harkov. Intre timp, in noaptea de vineri spre sambata, forțele ruse au lansat noi atacuri cu rachete asupra regiunii…

- Razboaiele implica in mod standard acțiuni militare menite, prin transmiterea de informații false sau cosmetizate, sa influențeze moralul publicului larg in sens pozitiv sau negativ. Rusia lucreaza de decenii pentru manipularea opiniei publice la nivel mondial, operațiune accelerata puternic de Moscova…

- Totuși, fostul președinte spune cu nu ar mai vota-o pentru inca un mandat in funtea Comisiei Europene pe Ursula vor der Leyen , apreciind ca aceasta a avut o activitate slaba, in special in perioada pandemiei de coronavirus, relateaza HotNews.ro.„Rusia nu trebuie sa ajunga la gurile Dunarii”„Ucraina…