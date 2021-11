Stiri pe aceeasi tema

- Romania a importat, in primele opt luni din 2021, 4,837 milioane de tone echivalent petrol (tep), cu 452.700 tep (10,3%) mai mult decat in perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).

- Productia interna de energie a crescut cu 4,5% in primele opt luni, la 12,415 milioane tone echivalent petrol, fata de aceeasi perioada a anului precedent, iar importul a crescut cu 17,8%, la 10,181 milioane tone echivalent petrol, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS).

- “In perioada 1 ianuarie – 31 august 2021, exporturile FOB au insumat 48,184 miliarde euro, iar importurile CIF au insumat 62,787 miliarde euro. In perioada 1 ianuarie – 31 august 2021, exporturile au crescut cu 24,4%, iar importurile au crescut cu 24,9%, comparativ cu perioada 1 ianuarie – 31 august…

- Deficitul in comertul international cu carne si organe comestibile a trecut de 301,5 milioane de euro in primul semestru al acestui an, in scadere totuși fața de 2020, cand atingea 351,87 milioane de euro. Importurile au fost de peste trei ori mai mari raportat la exporturi, potrivit datelor Ministerului…

- În perioada ianuarie - iulie 2021, contul curent al balantei de plati a înregistrat un deficit de peste 9 miliarde de euro, aproape dublu fața de cele 5,3 miliarde euro cât fusese deficitul în perioada ianuarie - iulie 2020. Importurile masive din acest an au dus balanta bunurilor…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in primele sapte luni s-a adancit la 12,864 miliarde de euro, mai mare cu 2,858 miliarde de euro decat cel inregistrat in perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2020, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), date joi publicitatii. Astfel, in perioada…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in primele sapte luni s-a adancit la 12,864 miliarde de euro, mai mare cu 2,858 miliarde de euro decat cel inregistrat in perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2020, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), date joi publicitatii. Astfel,…

- De la 7.000 de kilometri distanta, China provoaca Romaniei cel mai mare deficit comercial dintre tarile partenere: 4 miliarde de euro/an. In primele patru luni din an (ultimele date de la Institutul National de Statistica) Romania a exportat in Germania – partenerul principal pentru exporturile…