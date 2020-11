Stiri pe aceeasi tema

- In a doua parte a anului, mai exact in cele patru luni deja scurse, țara noastra a continuat sa exporte cereale. Mai exact, Romania a exportat 1,06 milioane tone in perioada iulie-octombrie. Importurile de grau ale țarii noastre in aceeași perioada s-au ridicat la 16.135 tone, conform datelor Eurostat.…

- Transportul feroviar de pasageri a scazut in toate statele membre ale Uniunii Europene in trimestrul al doilea al acestui an comparativ cu perioada similara a anului trecut, in contextul pandemiei, insa declinul inregistrat in Romania a fost unul dintre cele mai mici inregistrate la nivelul UE, arata…

- Transportul feroviar de pasageri a scazut in toate statele membre ale Uniunii Europene in trimestrul al doilea al acestui an comparativ cu perioada similara a anului trecut, in contextul pandemiei, insa declinul inregistrat in Romania a fost unul dintre cele mai mici inregistrate la nivelul UE, arata…

- ”Comisia Europeana a aprobat, in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o garantie pentru imprumuturi de pana la aproximativ 19,3 milioane de euro (aproximativ 94 de milioane de lei) in favoarea companiei aeriene de stat din Romania, Tarom. Prin aceasta masura se urmareste despagubirea companiei…

- Marcel Bolos a afirmat luni, la finalul sedintei de Guvern, ca Executivul are sarcina de a creiona documentele strategice pentru accesarea celor 79,9 de miliarde de euro alocati Romaniei in urmatorul exercitiu financiar al Uniunii Europene. Ministrul Fondurilor Europene a explicat cum este structurat…

- Exporturile Romaniei de preparate din carne si peste au totalizat, in primele cinci luni ale anului, 75,4 milioane de euro, fiind cu 1,4% mai mari comparativ cu cele din perioada similara din 2019, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, relateaza Agerpres.Importurile…

- Exporturile Romaniei de preparate din carne si peste au totalizat, in primele cinci luni ale anului, 75,4 milioane de euro, fiind cu 1,4% mai mari comparativ cu cele din perioada similara din 2019, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Importurile s-au cifrat la 103,1 milioane…

- Blue Air, salvata de stat. Comisia Europeana a aprobat ajutorul oferit de Guvern companiei low-cost, grav afectata de pandemie Comisia Europeana a aprobat o garantie romaneasca pentru imprumuturi in valoare de 62 de milioane de euro, menita sa despagubeasca Blue Air pentru daunele suferite ca urmare…