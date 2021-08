România a evacuat din Kabul cinci cetăţeni afgani Cinci cetateni afgani au fost evacuati de Romania de la Kabul, anunta Ministerul de Externe. Este vorba de un student cu bursa in tara noastra si de doi jurnalisti insotiti de membri de familie. Cu totii se afla acum in siguranta in afara teritoriului afgan. Diplomatia de la Bucuresti precizeaza ca evacuarea celor cinci a avut loc cu sustinerea partenerilor internationali ai Romaniei. Totodata, mai anunta Ministerul de Externe, Celula de criza interinstitutionala pastreaza legatura cu noua cetateni romani care se afla inca pe teritoriul afgan si care au informat autoritatile romane ca nu doresc… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

