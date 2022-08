Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca autoritațile romane au decis declararea ca persona non grata pe teritoriul Romaniei a unui reprezentant al Ambasadei Federației Ruse la București, care a fost informata cu privire la decizie, din dispoziția ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu. „Decizia…

- Intr-un comunicat, Ministerul Afacerilor Externe anunța ca autoritațile romane au declarat ca persona non grata pe teritoriul Romaniei un reprezentant al Ambasadei Federației Ruse la București. Ulterior, Ambasada Rusiei a fost informata cu privire la decizia sus-menționata din dispoziția ministrului…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a informat, vineri, ca autoritatile romane au decis sa declare drept "persona non grata" pe teritoriul tarii noastre un reprezentant al Ambasadei Federatiei Ruse la Bucuresti.

- Un angajat al Ambasadei Rusiei in Romania a fost declarat persona non grata și a parasit țara noastra, a anunțat vineri Ministerul Afacerilor Externe. Conform sursei citate, decizia a fost luata avandu-se in vedere incompatibilitatea activitaților reprezentantului in cauza cu prevederile Convenției…

- Un reprezentant al Ambasadei Federatiei Ruse la București a fost declarat persona non grata si a parasit Romania in cursul saptamanii. „Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca autoritatile romane au decis declararea ca persona non grata pe teritoriul Romaniei a unui reprezentant al Ambasadei…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat vineri ca a decis declararea drept persona non grata a unui reprezentant al Ambasadei Federației Ruse la București, potrivit unui comunicat de presa. Ambasada a fost informata cu privire la aceasta decizie din dispoziția ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu,…

- Autoritațile romane au decis declararea ca persona non grata in Romania a unui reprezentant al Ambasadei Rusiei la București. Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca autoritațile romane au decis declararea ca persona non grata pe teritoriul Romaniei a unui reprezentant al Ambasadei Federației…

- Reprezentantul Ambasadei a parasit teritoriul Romaniei in cursul acestei saptamani.Un reprezentant al Ambasadei Federatiei Ruse la Bucuresti a fost expulzat de Bogdan Aurescu. Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca autoritatile romane au decis declararea ca persona non grata pe teritoriul Romaniei…