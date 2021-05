Stiri pe aceeasi tema

- Misiune umanitara spre India, tara grav afectata de pandemia de COVID 19.O aeronava C 130 Hercules a Fortelor Aeriene Romane a plecat miercuri, 28 aprilie, spre Republica India, intr o misiune de asistenta umanitara pentru transportul, in regim de urgenta, de echipamente medicale pentru aceasta tara,…

- Bucurestiul se mentine in zona rosie, cu 3,68 de cazuri de infectari cu SARS-CoV-2 la mia de locuitori, in scadere fata de ziua anterioara, cand incidenta a fost de 3,94, a anuntat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica. In scenariul rosu se mai afla judetele Ilfov, cu o incidenta de 3,60 de cazuri…

- Alte 603 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 4 cazuri sunt de import (1 – Romania, 1 – Turcia, 1- Germania, 1- Marea Britanie).

- Alte 773 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate, marți, in Republica Moldova, dupa efectuarea a 4438 de teste.Din numarul total de cazuri, 3 cazuri sunt de import (2 – Romania, 1 – Germania).

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu a declarat marti ca Romania se claseaza pe locul sase la nivel european ca numar de doze administrate si pe locul 23 la nivel global. ‘Activitatea ne claseaza la un total de doze administrate pe un loc sase la nivel european si cu un total de doze…

- O noua modalitate de raportare a cazurilor COVID-19 Raed Arafat. Foto. gov.ro Seful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a anunțat ca începând de joi exista o noua modalitate de raportare a cazurilor de infectare cu SARS-COV-2 care, în opinia sa, nu va…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) anunța o creștere constanta a numarului de cazuri in perioada urmatoare și se au in vedere trei scenarii, cel mai rau dintre ele anunțand o creștere cu 4% pe zi a cazurilor, ajungandu-se la 8.900 de imbolnaviri zilnic, in 20 martie. Institutul Național…