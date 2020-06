Stiri pe aceeasi tema

- Productia industriala a scazut cu 17,1% in zona euro si cu 17,3% in Uniunea Europeana in aprilie, comparativ cu luna precedenta, pe fondul masurilor destinate sa limiteze pandemia de coronavirus (COVID-19), iar cel mai semnificativ declin s-a inregistrat in Italia, Slovacia, Franta si Romania, arata…

- Cei nefamiliarizați ar putea fi surprinși sa auda ca ungurii jelesc pierderea unui imperiu - iar premierul ungar Viktor Orban e primul printre ei. El a inaugurat joi un Memorial al Unitații Naționale, care include denumirile a 12.000 de localitați istorice „rupte de patria lor” în…

- Productia industriala a scazut cu 11,3% in zona euro si cu 10,4% in Uniunea Europeana in martie, comparativ cu luna precedenta, in urma introducerii masurilor destinate sa limiteze pandemia de coronavirus (COVID-19), iar cel mai semnificativ declin s-a inregistrat in Italia, Slovacia, Franta si Romania,…

- Romania are cei mai mulți proprietari de locuințe din UE: 96% dintre romani sunt proprietarii imobilelor in care locuiesc. Germanii și austriecii prefera chiria Aproximativ 96% dintre romani erau in 2018 proprietarii imobilelor in care locuiau, acesta fiind cel mai ridicat procentaj de proprietari de…

- Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au inregistrat, in luna martie 2020, comparativ cu luna februarie 2020, o scadere de 1,4% in Uniunea Europeana (UE) si un declin de 1,5% in zona euro, anunta, marti, Eurostat. Statele membre unde preturile productiei industriale au inregistrat cele…

- Ponderea valorii adaugate brute aduse de filialele multinationalelor in economia romaneasca a crescut in anul 2017 pana la 44,2%, de la 43,3% in 2016, ceea ce plaseaza Romania pe locul patru in Uniunea Europeana, dupa Irlanda (62,8%), Ungaria (50%) si Slovacia (48,1%), arata datele publicate marti de…

- Ponderea valorii adaugate brute aduse de filialele multinationalelor in economia romaneasca a crescut in anul 2017 pana la 44,2%, de la 43,3% in 2016, ceea ce plaseaza Romania pe locul patru in Uniunea Europeana, dupa Irlanda (62,8%), Ungaria (50%) si Slovacia (48,1%), arata datele publicate marti…

- Preturile productiei industriale au scazut in februarie cu 1,3% in zona euro si cu 1% in Uniunea Europeana, comparativ cu perioada similara din 2019, iar Romania a raportat cel mai semnificativ avans in randul statelor membre, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat),…