- Viorica Dancila participa la Salonic, la a patra reuniune cvadrilaterala la nivel inalt Romania - Bulgaria - Grecia - Serbia Discutiile s-au concentrat pe tematicile de interes dezvoltate in cadrul reuniunii...

- Munca de acasa era o practica rar intalnita in Romania anul trecut: eram penultima țara din Uniunea Europeana in ceea ce privește ponderea celor care lucrau de acasa in totalul lucratorilor, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat. Din 2018, lucrul de acasa a fost insa reglementat expres…

- Romania produce 5,8 milioane de tone de deseuri pe an, cu o medie de 272 de kilograme pe an pe cap de locuitor si cu o rata de colectare de doar 82,3%, arata studiul Waste Atlas, publicat de organizatia D-Waste, informeaza Mediafax. Din totalul de deseuri, 56% este materie organica, 9,9% hartie si carton,…

Din totalul de deseuri, 56% este materie organica, 9,9% hârtie si carton, alte 9,9% reprezinta deseurile din plastic, apoi 4,1% sticla, 2,3% metal si 17,8% alte tipuri de deseuri. Din acest total, România recicleaza doar 3%, fiind al doilea cel mai scazut nivel din Uniunea Europeana.

- Andrei Nicolae, deputat PSD Prahova Acest fapt este constatat de Eurostat, care comunica avansul consistent al creșterilor de salarii din Romania, comparativ cu media europeana. In 2017, costul cu forța de munca in Romania a crescut cu 17,1%, in medie, fața de 2,3% in UE. Cu toate aceste creșteri remarcabile,…

- Romania, Bulgaria si Ungaria sunt ultimele tari din Uniunea Europeana unde trenurile de marfa trebuie pazite cu agenti inarmati. Chiar daca in ultimii 7 ani numarul furturilor s-a redus, Politia Transporturi inregistreaza inca sute de infractiuni de acest fel.