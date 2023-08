România, a doua cea mai mare prăbușire a comerțului cu amănuntul din Uniunea Europeană! Fosta campioana absoluta la nivel european in ultimii ani in privința creșterii volumului comerțului cu amanuntul, Romania inregistreaza in 2023 un recul puternic. Iunie este a treia luna din acest an in care comerțul cu amanuntul scade fața de luna anterioara, iar evoluția fața de anul trecut consemneaza un avans anemic in comparație cu creșterile din ultimii ani. Explozia prețurilor și scaderea puterii de cumparare a populației nu au ramas fara urmari la nivelul consumului domestic, a carui deteriorare se va repercuta in creșterea economica. Regres la nivel european Romania… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

