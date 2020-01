Stiri pe aceeasi tema

- Piața auto din Romania s-a stabilizat in ultimele luni in ceea ce privește tipul de motorizare preferat de clienți, potrivit datelor furnizate in cel mai recent raport publicat de Asociația Producatorilor și Importatorilor de Automobile din Romania (APIA). Astfel, 25.2% dintre mașinile noi cumparate…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Europa au crescut cu 4,5% in noiembrie, la 1,21 milioane, in timp ce Romania si Lituania au raportat cel mai semnificativ avans, arata datele publicate marti de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile /ACEA/, potrivit Agerpres.Datele statistice…

- Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile /ACEA/ a anuntat marti ca vanzarile de autoturisme noi in Europa (UE plus tarile EFTA) au inregistrat o crestere de 8,6% in luna octombrie 2019 comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, cea mai dinamica piata auto fiind cea din Romania, unde inmatricularile…

- Potrivit datelor prezentate la cea de a 3-a editie a forumului 'Franchise Connection', eveniment regional de afaceri in franciza, piata se situa la 1,6 miliarde de euro in 2014, iar in 2018 piata ajusese la 3,3 miliarde de euro. Paul Voicu a spus ca exista si afaceri care esueaza, dar rata este foarte…

- Piața auto din Romania a inceput sa se stabilizeze in ceea ce privește preferințele clienților pentru sistemele de propulsie. Datele publicate in aceasta saptamana de Asociația Producatorilor și Importatorilor de Automobile din Romania (APIA) pentru luna septembrie au condus la schimbari minore comparativ…