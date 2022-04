România a donat 11 ambulanţe Ucrainei Romania a donat 11 ambulante, noua din dotarea serviciilor judetene de Ambulanta si doua din dotarea SMURD, serviciilor de urgenta din Ucraina. „Autospecialele sunt complet echipate si functionale si vor fi folosite pentru evacuarea ranitilor si acordarea ajutorului medical de urgenta”, a transmis, luni, Guvernul. Donarea catre partea ucraineana a celor 11 ambulante a fost […] The post Romania a donat 11 ambulante Ucrainei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

