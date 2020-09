Stiri pe aceeasi tema

- Sistemele de rachete defensive instalate in țara noastra vor deveni ținte ale Rusiei in cazul ipotetic al unui atac impotriva Romaniei, scrie presa rusa, citand un expert in relații internaționale.

- Cazul lui Alexei Navalnii a ajuns sa fie discutat la nivel inalt, in cadrul Uniunii Europene. De altfel și ONU indeamna Rusia sa cerceteze suspiciunea de otravire a liderului opoziției. Romania, atac fara precedent la Rusia, in scandalul Alexei Navalnii Țarile europene au amenințat sancționarea Rusiei…

- Ambasadorul Americii in Romania a spus ca presa din Romania este influențata de comuniștii chinezi. Ambasadorul SUA, Adrian Zuckerman, spune ca Huawei se folosește de platforme rusești, de bani mulți și de romani controversați pentru a minți poporul roman. Presa din Romania, sub controlul comuniștilor…

- Anuntul desfasurarii unei parti a trupelor retrase de catre Statele Unite din Germania in Romania (si Polonia) a determinat o reactie furibunda la nivelul MAE rus si o relansare a propagandei si razboiului informational al Rusiei in regiune, scrie analistul geopolitic Iulian Chifu pe blogul sau de pe…

- Ministrul rus al sanatații a aprobat folosirea primului vaccin anti-COVID-19 din lume, la mai puțin de doua luni dupa ce au fost incepute testele pe oameni. Anunțul a fost facut de președintele Rusiei, Vladimir Putin, care a spus ca fiica lui se numara printre cei care au fost vaccinați, relateaza Russia…

- CHIȘINAU, 29 iul – Sputnik. Cele 33 de persoane reținute in Republica Belarus sunt cetațeni ai Rusiei, anunța Sputnik Belarus, cu referire la agenția BELTA. © Sputnik / Natalia SeliverstovaPeskov: Rusia nu intenționeaza sa se implice in alegerile din Belarus”In aceasta noapte, angajații structurilor…

- Autor: Octavian ȘTIREANU Ambasadoarea Franței la București, Michele Ramis, a acordat zilele trecute un interviu unui post de televiziune in care s-a referit la cateva inițiative controversate de politica externa ale președintelui Macron. Una dintre intrebari a vizat dialogul on line pe care acesta…