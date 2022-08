Stiri pe aceeasi tema

- Gropile de gunoi ilegale sunt o veche practica in Romania, rareori sancționata. Mii de astfel de gropi clandestine au fost desființate dupa integrarea in Uniunea Europeana, insa nu toate. O sesizare cu privire la o groapa ilegala de gunoi din zona fostei Uzine Chimice din Turda a dat roade, iar Garda…

- CARAS-SEVERIN – Dupa ce deputatul Silviu Hurduzeu i-a atras public atentia lui Virgil Popescu vizavi de faptul ca „depozitele de gaze trebuie umplute pentru iarna“ si ca isi doreste fapte nu vorbe de la ministrul Energiei, liberalul Andrei Ungur spune ca seful PSD Caraș-Severin nu este informat corect!…

- Marius Budai pune paie pe focul Comisiei Europene! Inca din primele zile ale mandatului la Ministerul Muncii, Marius Budai era radical cu privire la punctele din PNRR. Ministrul spune și azi ca nu este de acord cu condiționarea ca totalul pensiilor sa nu depașeasca 9,4% din PIB. Condiționarea fusese…

- Politistii de frontiera de la frontiera cu Ungaria și Bulgaria au descoperit, in ultima saptamana, peste 330 tone de deseuri in mai multe TIR-uri, care urmau sa ajunga in Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- La aproape trei ani de la debut, programul de reintroducere a zimbrilor in Muntii Fagaras, implementat de Fundatia Conservation Carpathia, s-a dovedit un succes, in aceasta zona traind, in prezent, in salbaticie, aproximativ 30 de zimbri, inclusiv vitei, dupa 200 de ani de cand au disparut de aici,…

- Romania este printre cele cinci țari care au cerut Comisiei Europene amanarea interzicerii vanzarilor de mașini cu motoare termice, conform economica.net Cinci state ale Uniunii Europene, printre care și Romania, au cerut CE o amanare a aplicarii planului de interzicere a vanzarilor de mașini cu motoare…

- ”Este o masura similara cu cea care a fost luata in domeniul constructiilor. Estimam ca mentinerea unei valori scazute a TVA-ului va face din companiile romanesti din sectorul transportului auto de marfuri un competitor redutabil la nivel european, fapt care va genera o infuzie de capital in Romania…

- Bruxelles-ul și Kievul se uita la realitatea brutala ca pur și simplu nu exista nicio modalitate de a exporta recoltele masive de cereale ale Ucrainei in lume fara a deschide un coridor maritim prin Marea Neagra. Cu o criza alimentara care se profileaza și care ii va afecta cel mai tare pe cei mai saraci,…