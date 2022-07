România a devenit punct fierbinte pentru investitorii care fug din Rusia: prognoza EY România Romania se afla pe locul 1 in Europa din perspectiva intentiilor de investitie, in ce privește lanturile de aprovizionare si logistica, declara un reprezentant EY Romania si Moldova. „Romania se afla pe locul 1 in Europa din perspectiva intentiilor de investitie, daca vorbim de lanturile de aprovizionare si logistica. Cu alte cuvinte, vedem ca aceasta regionalizare si localizare a fluxurilor de aprovizionare este confirmata de investitorii care au fost intervievati in studiul nostru”, spune Bogdan Ion, country managing partner EY Romania si Moldova, citat de ZF, scrie Mediafax. Fii la… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

