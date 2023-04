România a devenit cel mai mare de furnizor de motorină al Ucrainei O mare parte din importurile de motorina ale Ucrainei provin din Romania, care a devenit, in martie, cel mai mare furnizor, depasind Polonia in topul statelor de unde Kiev-ul importa combustibilul diesel necesar pentru acoperirea consumului curent, dar și al armatei. In același timp, Ucraina a importat cantitați record de benzina, incepand cu luna ianuarie, in contextul in care a intrat in vigoare embargoul impus de UE livrarilor de produse petroliere din Rusia, arata Profit.ro. Ucrainenii au incercat sa evite astfel o eventuala penurie de carburanti. In martie, țara noastra a asigurat 25% (114… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania a fost in luna martie cel mai mare furnizor de motorina al Ucrainei, depașind Polonia in topul statelor de unde Kiev-ul importa combustibilul diesel, informeaza Profit.ro . Romania a furnizat o patrime din motorina care a intrat in Ucraina, in pofida reducerii importurilor statului vecin cu…

- In ceea ce priveste benzina, a anuntat ca, inca din ianuarie, pentru a evita o eventuala penurie de carburanti dupa intrarea in vigoare a embargoului impus de UE livrarilor de produse petroliere din Rusia, Ucraina a importat o cantitate record, o treime din aceasta provenind din Romania, care a fost…

- Republica Moldova a exportat cu 14 procente mai puțin vin anul trecut decat in 2021, arata datele prezentate recent in cadrul celei de-a 6-a ediție a conferinței naționale a filierei vitivinicole. Potrivit directoarei interimare a Oficiul Național al Viei și Vinului, Elizaveta Breahna, printre factorii…

- Republica Moldova a exportat cu 14 procente mai puțin vin anul trecut decat in 2021, arata datele prezentate astazi in cadrul celei de-a 6-a ediție a conferinței naționale a filierei vitivinicole. Potrivit directoarei interimare a Oficiul Național al Viei și Vinului, Elizaveta Breahna, printre factorii…

- Vazand Xi Jinping insista pentru negocieri de pace intre Rusia și Ucraina, iar la doua zile distanța Vladimir Putin anunța ca deschide depozite nucleare in Belarus, parca te apuca rasul. Pe deasupra, cand dinspre tabara „atlantista” mai vine și „soluția” cu unirea Romaniei cu Moldova și a Ucrainei cu…

- “Va scriu despre pachetul de compensatii pregatit de Comisia Europeana pentru a ajuta fermierii din tarile cele mai afectate de razboiul din Ucraina, si anume Romania, Bulgaria si Polonia. Am observat cu dezamagire ca pachetul de masuri propus pentru Romania nu corespunde realitatii situatiei pe care…

- "Invadatorii sufera pierderi masive pe front, armata ucraineana lupta din rasputeri. Și, in ciuda intensificarii luptelor in estul Ucrainei, ucrainenii au reușit sa elibereze, in anul care a trecut, peste o mie de localitați. Acesta este un semnal ca putem și vom caștiga, intr-un final, acest razboi."Ionela…

- Rafinariile din Romania trebuie sa identifice surse alternative pentru cel putin 80% din importurile de motorina de anul trecut, iar cele europene, pentru aproximativ 50%, noteaza sursa citata, precizand ca, daca, in cazul benzinei, Romania este exportator net, in cazul motorinei situatia este contrara.Romania…