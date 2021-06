Stiri pe aceeasi tema

- Romania a depus oficial Planul National de Rezilienta si Redresare la Bruxelles si urmeaza evaluarea oficiala a Comisiei Europene, a anuntat, luni, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, intr-un videoclip postat pe Facebook. "Am trimis PNRR-ul la Bruxelles, adica in sistemul…

- Planul National de Redresare si Rezilienta ar putea fi depus oficial, luni, la Comisia Europeana, dupa cum a anuntat, saptamana trecuta, ministrul investitiilor si proiectelor europene, Cristian Ghinea. 30 de documente separate pentru fiecare componenta a Planului vor fi ridicate in sistemul informatic…

- "PNRR va fi trimis pe 31 mai la Comisia Europeana" Ministrul investițiilor și proiectelor europene, Cristian Ghinea. Foto: https://mfe.gov.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Planul Național de Redresare și Reziliența va fi trimis luni la Comisia Europeana - a anunțat, astazi, ministrul investitiilor…

- Reforma sistemului de pensiilor, reforma salariilor din sectorul public, audit la toate companiile de stat și supravegherea lor de catre Secretariatul General al Guvernului, sporuri limitate in administrație plus o reforma reala a pensiilor speciale – sunt doar o parte din condițiile impuse de Bruxelles…

- In loc de proiecte in valoare totala de 40 miliarde euro, cat se vehicula in martie, Romania se va prezenta in fața Comisiei Europene cu o solicitare totala de 29 miliarde euro. Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, explica susține ca nu se renunța la nimic, doar s-a coborat…

- România va arata Comisiei Europene ca România are capacitatea de a produce hidrogen pe care sa-l injecteze în rețeua de gaze, a declarat Virgil Popescu, ministrul energiei, într-un interviu pentru Agerpres. Potrivit acestuia, Transgaz lucreaza la investitii pentru a putea prelua…

- In vreme ce liderul PNL, Ludovic Orban, spune ca „sunt discuții” referitoare la finanțarea europeana de 600 milioane de euro destinata extinderii rețelelor de gaze naturale, ministrul liberal Virgil Popescu nu vede nicio problema. „In anumite puncte unde au existat rezerve la nivelul Comisiei Europene…

- Proiectele incluse in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pe zona de irigatii, in valoare 2,5 miliarde de euro, vor fi sustinute in continuare, pentru ca se pliaza foarte bine pe cerintele Comisiei Europene, afirma ministrul de resort, Adrian Oros, arata Agerpres. Anterior, ministrul…