România a depășit pragul de 7.000.000 de persoane vaccinate cu cel puțin o doză Romania a depșit pragul de 7 milioane de persoane vaccinate, anunța RO Vaccinare pe pagina de Facebook. Potrivit sursei citate, vaccinarea ramane cea mai la indemana soluție de protecție impotriva COVID-19. Prin vaccinare impotriva COVID-19: – se reduce riscul de infectare; – se reduce riscul de transmitere a virusului; – se reduce considerabil riscul de spitalizare; – se reduce considerabil riscul de deces. Ritmul vaccinarii s-a accelerat in ultimele zile, dupa ce au fost impuse restricții pe fondul creșterii numarului de infectari și de decese. Autoritațile au anunațat ca in scecțiile de terapie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

