România a depăşit Polonia şi a devenit cel mai mare de furnizor de motorină al Ucrainei In ceea ce priveste benzina, a anuntat ca, inca din ianuarie, pentru a evita o eventuala penurie de carburanti dupa intrarea in vigoare a embargoului impus de UE livrarilor de produse petroliere din Rusia, Ucraina a importat o cantitate record, o treime din aceasta provenind din Romania, care a fost de departe principalul furnizor al Kievului. In luna martie, Romania a furnizat o patrime din motorina care a intrat in Ucraina, in pofida reducerii importurilor statului vecin cu 7% fata de luna precedenta, la 446,7 mii de tone. Astfel, din cele 446,7 mii tone, 114 mii tone au provenit din Romania,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

