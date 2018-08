România a depășit o importantă țară UE la producția de bere Anul trecut o cantitate de peste 41 de miliarde de litri de bere continand alcool a fost produsa in Uniunea Europeana, cu 2,5 miliarde de litri mai mult decat in 2016, la care se adauga aproape 900 milioane de litri de bere fara alcool sau cu un continut de alcool mai mic de 0,5-, iar Romania s-a situat pe locul noua in topul celor mai importanti producatori de bere din UE, arata datele publicate vineri de Eurostat, informeaza Agerpres.ro. Cu o productie de (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

