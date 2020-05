Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile anunța luni dimineața 11 noi decese din cauza Covid-19. Romania a depașit 800 de decese. Trei victime provin de la caminul de batrani din Galați. Deces 791 - Barbat, 68 ani, județ Galați. ...

- Ministerul Sanatații a comunicat duminica, 26 aprilie, inca doua decese in județul nostru, cauzate de Covid-19, numarul total al sucevenilor rapuși de noul coronavirus fiind de 112.Barbat, 82 ani din județul Suceava.Data recoltarii: 17.04.2020.Data confirmarii: 18.04.2020, la Spitalul Județean de ...

- Patru noi decese ale unor pacienți infectați cu COVID 19 au fost raportate, in aceasta dimineața, de Grupul de Comunicare Strategica, numarul total in Romania ajungand la 482. Deces 479 Femeie, 83 ani din județul Bacau. Data internarii: 30.03.2020 la Spitalul Județean de Urgența Bacau, secția ortopedie,…

- Noi decese confirmate ca urmare a infectarii cu Coronavirus. Deces 452 Barbat, 98 ani din județul Galați. Face parte din focarul COVID-19 de la Caminul de batrani Galați. Data recoltarii: 05.04.2020. Data confirmarii: 07.04.2020, la Spitalul Județean de Urgența Galați. Internat la Spitalul Județean…

- Pandemia de coronavirus a cauzat moartea a peste 5.000 de persoane in Belgia, una dintre tarile europene cu cea mai mare rata a mortalitatii, conform celui mai recent bilant comunicat vineri de autoritatile sanitare, potrivit AFP. Cele 313 decese inregistrate in cursul ultimelor 24 de ore ridica…

- Noi decese confirmate de Ministerul Sanatații ca urmare a infectarii cu Covid-19. Deces 393 Barbat, 72 ani din județul Botoșani. Internat in 23.03.2020 in Spitalul Județean de Urgența Botoșani-Secția Neurologie pentru Accident vascular hemoragic. Recoltat pentru COVID-19 in data de 06.04.2020. Rezultat…

- Ziarul Unirea Romania a depașit pragul de 200 de morți din cauza COVID-19: Inca șase DECESE provocate de coronavirus Inca șase DECESE provocate de coronavirus au fost inregistrate in țara noastra. Bilanțul total in Romania a trecut de 200 de morți. Deces 198 Barbat, 53 ani din jud.Suceava. Era ambulantier…

- Autoritațile au confirmat vineri alte doua cazuri de coronavirus in Romania. Primul - un barbat de 51 de ani, din județul Olt, care a intrat in contact cu barbatul de 71 de ani, din Suceava, diagnosticat cu COVID - 19 dupa ce s-a intors din Italia. Al...