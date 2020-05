Dintre persoanele confirmate pozitiv, 6.912 au fost declarate vindecate si externate. La terapie intensiva sunt internati 245 de pacienti. Pana acum, 926 de persoane diagnosticate cu COVID-19 au decedat.

Un numar de 14.323 de persoane sunt in carantina institutionalizata pe teritoriul Romaniei, iar alte 20.462 de persoane sunt in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala, informeaza sambata Grupul de Comunicare Strategica.