Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administratie al Federatiei Romane de Handbal a aprobat, in sedinta sa de marti, cu unanimitate de voturi (16), hotararea Comitetului Director de investire in functia de antrenor principal al lotului national de seniori a spaniolului Xavier Pascual. ''Tinand cont de hotararea subcomisiei…

- Venite direct de pe plaja, din vacața, ”tricolorele” nu au putut face fața ritmului impus de Spania, echipa care se pregatește pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo "Care este strategia Federației Romane de Handbal? Ce minte luminata a gandit sa trimita in Spania o echipa a Romaniei cu jucatoarele venind…

- Intrunit marți in ședința, Consiliul de Administrație al Federației Romane de Handbal a luat in discuție, printre altele, sistemul de desfașurare a competițiilor din sezonul viitor. Astfel, la masculin, propunerea subcomisiei tehnice de seniori, de inființare a campionatului de tineret, la care ar fi…

- Pericolul inflationist nu trebuie omis pentru ca in aceasta perioada este real, iar Romania importa inflatie, a afirmat, joi, intr-o videoconferinta de specialitate, Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). "Eu cred ca pericolul inflationist…

- In varsta de 55 de ani, Marian Dinu se alatura astfel la ACS Kinder altor fosti faristi.Consiliul de Administratie al ACS Kinder Constanta presedinte, George Nache a decis ca Marian Dinu, fostul jucator si antrenor principal si secund de la FC Farul Constanta, sa fie cooptat in staff ul tehnic al gruparii…

- Consiliul de Administrație al Poștei Romane a numit un nou director in persoana lui Florin Valentin Ștefan. Acesta a fost director adjunct al Poștei Romane și este membru al PNL. Valentin are un parcurs profesional cel puțin inedit. S-a nascut in Bolintin-Vale, Județul Giurgiu, unde a și facut…

- Incepand de astazi, 09 iunie 2021, TAROM are un nou director general , in persoana domnului Catalin Radu Prunariu. Acesta este fiul cosmonautului Dumitru Prunariu. Schimbarea conducerii companiei vine in contextul in care, incepand cu anul 2020, industria aeronautica a intrat in cea mai acuta criza…

- Conducerea CS Dinamo Bucuresti a dat o lovitura de proportii, aducandu-l pe banca tehnica a echipei masculine de handbal pe celebrul antrenor spaniol Xavier Pascual. Tehnicianul a semnat un contract pe o perioada de trei ani cu campioana Romaniei, informeaza, marti, 1 iunie, gruparea din Soseaua Stefan…