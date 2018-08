Stiri pe aceeasi tema

- Rețelele de contrabanda au vandut in Romania peste 4,15 miliarde de țigarete in 2017, adica aproape 10% din volumele traficate pe teritoriul Uniunii Europene, Elveției și Norvegiei, Romania ocupand astfel locul 5 in Europa, poziție ocupata in 2016 de Italia, un stat cu peste 60 de milioane de locuitori.

- Comisia Europeana a decis joi sa trimita Romania alaturi de alte cinci tari la Curtea Europeana de Justitie pentru nerespectarea standardelor UE privind calitatea aerului. Romania, Ungaria si Italia au fost trimise in fata Curtii din cauza nivelurilor ridicate de particule in suspensie in timp ce Germania,…

- Ministrul de Externe Teodor Melescanu este chemat la Palatul Cotroceni, marti, de catre presedintele Klaus Iohannis, pentru a-i da explicatii dupa ce Romania, alaturi de Ungaria si Cehia, a blocat o initiativa a Uniunii Europene lansata de Franta si de alte state membre UE, care critica relocarea ambasadei…

- El a declarat în Parlamentul de la Budapesta ca vrea un fel de Schengen care sa grupeze natiunile din asa-numitul bazin carpatic, într-un nucleu asemanator cu cel vestic care grupeaza Franta, Germania, tarile Benelux si cele scandinave. Viktor Orban NU a nominalizat statele respective,…

- De la 1 ianuarie 2010 pana la 1 ianuarie 2018, salariul minim a urcat cu peste 200%, Romania fiind din acest punct de vedere pe primul loc la nivel european, potrivit digi24.ro. In bani, asta inseamna o crestere de putin peste 1200 lei, adica echivalentul a 260 euro. Desi la mare distanta…