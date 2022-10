Stiri pe aceeasi tema

Nationala de handbal feminin a Spaniei a invins, vineri, reprezentativa Austriei, scor 32-27 (15-12), in cea de-a doua zi a Trofeului Carpati, de la Bistrita.

Nationala de handbal feminin a Serbiei a invins, joi, reprezentativa Spaniei, scor 30-28 (16-17), in primul meci la Trofeul Carpati, de la Bistrita. Romania joaca in compania Austriei, de la ora 20.00.

Fostul selectioner Mirel Radoi a afirmat, joi, ca i-a placut jocul echipei nationale de fotbal in ultimele partide, exprimandu-si totodata speranta ca Edward Iordanescu va continua sa conduca banca tehnica chiar daca Romania a retrogradat in Liga C a Ligii Natiunilor.

Echipa nationala de tineret a Romaniei a pierdut amicalul de la Cluj, vineri, scor 1-4 cu echpa similara a Spaniei. A fost primul meci din al doilea mandat al lui Emil Sandoi la nationala U21, anunța news.ro.

Nationala de handbal feminin va evolua, intre 26-28 septembrie, la Trofeul Carpati, alaturi de Spania, Austria si Serbia. Noul antrenor al reprezentativei, Florentin Pera, a convocat 21 de jucatoare, anunța news.ro.

Nationala de polo a Croatiei a castigat, sambata, medalia de aur la Campionatul European, competitie incheiata de Romania pe locul 10 din 16 participante, conform news.ro.

Echipa naționala de seniori a Romaniei fost invinsa in primul meci de la Campionatul European de catre naționala Spaniei, campioana mondiala in exercițiu și vice campioana europeana, cu scorul de 16-9. Tricolorii vor avea urmatorul meci miercuri, impotriva naționalei Germaniei.

Gigantul american de biotehnologie Moderna a anunțat o investiție record in Spania, de peste 500 de milioane Euro. Nu știu daca Romania a fost in carți pentru investiția anunțata de Moderna, insa ma mint frumos ca da, a fost.