Romania a ocupat primul loc in clasamentul general al Campionatelor Balcanice de atletism de la Stara Zagora (Bulgaria), cu 23 de medalii, dintre care 9 de aur, 8 de argint si 6 de bronz, informeaza Agerpres. Grecia a ocupat locul al doilea, cu 8-9-5 (22 medalii), iar Serbia s-a clasat pe locul al treilea, cu 8-2-2 (12 medalii). La feminin, Romania s-a aflat pe prima pozitie, cu 5 medalii de aur, 5 de argint si 3 de bronz (13 in total), urmata de Bulgaria, 4-3-2 (9), si Serbia, 4-1-1 (6), etc. La masculin, Grecia a fost prima, cu 5-5-2 (12), urmata de Romania, 4-3-3 (10), Turcia, 4-3-3 (10), etc.…