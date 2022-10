Stiri pe aceeasi tema

- Trebuie sa ne asiguram ca, din punct de vedere operational, vom invata din cele mai bune practici manageriale, iar singura modalitate de a gasi solutii la problemele de astazi este sa le cautam impreuna, cu inimile si mintile deschise, a declarat noul secretar general adjunct al Uniunii Internationale…

- Rectorul Universitații de Vest din Timișoara, deputatul PNL Marilen Pirtea, este favorit sa preia funcția de ministru al Educației, dupa decizia lui Sorin Cimpeanu de a demisiona, potrivit informațiilor obținute de “Romania libera”. Sursele noastre mai spun ca schimbarea lui Cimpeanu cu Pirtea era pregatita…

- Sebastian Burduja, ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, va prelua interimar portofoliul Educației, in urma demisiei lui Sorin Cimpeanu. Sorin Cimpeanu și-a anunțat demisia de onoare, „din proprie inițiativa”, dupa ședința Executivului de joi seara. Se pare ca Sorin Cimpeanu a fost deranjat…

- Tehnologiile sunt neutre din punct de vedere moral si depinde de oameni cum le vor folosi, a subliniat ministrul Cercetarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, la deschiderea conferintei globale a Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor organizata la Bucuresti, la Palatul Parlamentului.

- Peste 3.000 de lideri si delegatii din 193 de tari se vor reuni la Bucuresti, in perioada 26 septembrie – 14 octombrie 2022, pentru a stabili directia globala a transformarii digitale si pentru a alege viitoarea conducere a Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (ITU) – agentie a Organizatiei Natiunilor…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, vrea sa atraga fonduri europene pentru digitalizarea unitaților de invațamint. El a avut discuții pe aceasta tema la București cu ministrul cercetarii,Inovarii și digitalizarii, Sebastian Burduja. ”Am avut o intilnire la Ministerul Cercetarii,Inovarii și Digitalizarii…

- Romania moderna, verde și digitalizata, asta e misiunea guvernanților in urmatorii ani, doar ca realitatea este hilara. La ANAF, președintele promite o adevarata revoluție, mai ales ca avem nevoie de incasari la buget, doar ca in fapt ne omoara digitalizarea, sunt folosite programe vechi. Și in alte…

- Rectorul Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi" din Iasi, prof. univ. dr. ing. Dan Cascaval, a participat luni, 25 iulie, la o intalnire cu prim-ministrul Romaniei, Nicolae Ciuca, si cu ministrii Educatiei, Sorin Cimpeanu, si Cercetarii, Sebastian Burduja. Subiectul principal al discutiei a fost proiectul…