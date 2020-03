Stiri pe aceeasi tema

- "Cand nu furi, se poate! Dragnea, Ciolacu si PSD au pierdut primul din cele doua procese cu fratii Micula. De ce nu ne spune PSD cum a reusit performanta sa piarda acest proces? Sigur stie Ciolacu. Ieri PNL a demonstrat ca se poate si am castigat al doilea proces intentat Romaniei de fratii Micula.…

- Romania a castigat vineri al doilea proces intentat de fratii Micula si au fost salvate 2,4 miliarde de euro, a scris sambata pe pagina sa de Facebook ministrul interimar al Finantelor, Florin Citu. "Dragnea, Ciolacu si PSD au pierdut primul din cele doua procese cu fratii Micula.(...) Ieri PNL a demonstrat…

- Statul a imprumutat, in 21 ianuarie, 3 mld. euro de pe piata externa. Cițu: "O tara ca Romania care are deficit bugetar trebuie sa se imprumute” Romania a imprumutat, in 21 ianuarie, 3 miliarde de euro de pe piata externa, prin doua emisiuni de obligatiuni cu scadente la 12 si la 30 de ani,…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu a anuntat, joi, in cadrul emisiunii "Dosar de politician", ca statul a platit fratilor Micula 900 de milioane de lei pentru a evita blocarea Romatsa. "Le-am dat ce ne-a cerut instanta, in jur de 900 de milioane de lei. Eram obligati. Sunt 200 de milioane de euro. Daca…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, ii cere premierului Ludovic Orban sa il revoce din functie pe ministrul Finantelor, Florin Citu, dupa ce motiunea depusa de social-democrati impotriva acestuia a fost adoptata de Senat. ''Citu - demisia! In Senat, a trecut astazi motiunea simpla…

- Plenul Senatului a adoptat luni moțunea simpla inițiata de PSD impotriva ministrului Finanțelor, Florin Cițu. Este prima victorie a social democrașilor dupa pierderea guvernarii. In textul moțiunii, PSD l-a acuzat pe ministrul Cițu ca a promovat o rectificare bugetara negativa și ca a imprumutat Romania…

- Prima moțiune simpla inițiata de PSD dupa pierderea guvernarii a trecut. Plenul Senatului a adoptat, luni, moțiunea depusa impotriva ministrului Finanțelor, Florin Cițu (PNL). In cursul dezbaterilor, Cițu i-a acuzat pe PSD-iști de hoție, in timp ce social-democrații l-au facut narcisist și tripofob…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a transmis luni, dupa adoptarea in Senat a moțiunii simple indreptata impotriva ministrului Finanțelor, Florin Cițu, ca liberalii nu au ințeles semnalul de alarma primit la audierea ministrului inainte de investitura, cand a picat la audierile din Senat.„Cițu…