Romania a blocat o declaratie comuna a UE referitoare la Israel UPDATE Reactie dura a Autoritatii Palestiniene

- MAE a anuntat sambata ca propunerea Serviciului European de Actiune Externa de adoptare a unei declaratii comune a Uniunii Europene cu privire la mutarea ambasadelor unor state membre de la Tel Aviv la Ierusalim, printre care si Romania este una lipsita de echilibru, cu accent doar pe un element.…

- Romania, Cehia si Ungaria au blocat planurile de adoptare a unei declaratii comune a Uniunii Europene prin care se condamna mutarea Ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim, potrivit postului israelian Channel Ten, care citeaza surse diplomatice. Diplomati europeni si oficiali israelieni au afirmat…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a atras luni atentia ca SUA vor regreta o eventuala decizie de a parasi acordul nuclear al Iranului cu marile puteri, iar Teheranul se va impotrivi ferm presiunii Washingtonului de a-i limita influenta in Orientul Mijlociu, relateaza Reuters. Presedintele…

- Cancelarul german Angela Merkel se declara pregatita ca impreuna cu presedintele Frantei si premierul Regatului Unit sa riposteze, in cazul in care administratia lui Donald Trump nu scuteste in mod permanent Uniunea Europeana (UE) de la taxe vamale impuse importurilor de otel si aluminiu, relateaza…

- Actiunea SUA, Marii Britanii si a Frantei in Siria este o reactie ferma la atrocitatile soldate cu victime in randul populatiei civile, precizeaza Ministerul Afacerilor Externe intr-o declarație de susține a aliaților și partenerilor sai strategici, dupa atacul din noaptea de vineri spre sambata. “Actiunea…

- Presedintele american Donald Trump a salutat atacul de peste noapte asupra Siriei si a sustinut ca a fost „executat perfect”, scrie The Guardian. Inmesaje publicate pe Twitter, Trump a multumit Frantei si Marii Britanii „pentru intelepciunea si puterea armatelor lor”, titreaza News.ro. El a afirmat:…