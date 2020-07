20.383 cetațeni romani au murit in luna mai 2020, potrivit datelor oficiale comunicate de Direcția pentru Evidența Persoanelor (DEPABD) din Ministerul Afacerilor Interne. Este cel mai mic numar de decese inregistrat in luna mai in ultimii șapte ani și e mai mic decat numarul deceselor din aprilie 2020. In luna mai, Grupul pentru Comunicare Strategica a […] The post Romania a avut in mai 2020 cel mai mic numar de decese din ultimii 7 ani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .