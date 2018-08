Stiri pe aceeasi tema

- Tarile membre ale Uniunii Europene cu cele mai mici preturi la carne in anul 2017 au fost Polonia, cu 43,3% sub media din UE, Bulgaria, cu preturi mai mici cu 41,8% decat media, si Romania, cu 40,8% sub media din UE, arata datele publicate vineri de Eurostat. La celalalt capat al clasamentului, Luxemburg…

- In 2017, Romania a avut un pret de 0,03 euro al gazului calculat in kilowatt pe ora, cel mai mic din Uniunea Europeana, arata un raport publicat marti de Eurostat si citat de Mediafax.La polul opus se gasesc Suedia, care a platit 0,11 euro per kWh, Spania, Danemarca, Italia (toate trei cu…

- Datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat), arata ca Cehia, Romania, Portugalia si Polonia inregistrau anul trecut cea mai ridicata rata a angajarii in randul migrantilor nascuti in afara Uniunii Europene. In 2017, rata angajarii persoanelor cu varsta cuprinsa intre 20 si 64…

- In 2017, rata angajarii persoanelor cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani din Uniunea Europeana varia de la 63% in randul migrantilor nascuti in afara blocului comunitar, pana la 73% in randul populatiei autohtone si 75,4% pentru migrantii nascuti in diferite state membre ale Uniunii Europene.…

- Peste 171 de hectare de teren din Uniunea Europeana a fost utilizat in 2016 pentru productia agricola, iar o treime din ferme (33%) sunt in Romania, o alta treime fiind in Polonia (14%), Italia (10%) si Spania (9%), arata datele publicate joi de Eurostat.

- Preturile la bunurile si serviciile de consum variau semnificativ in Uniunea Europeana (UE), in anul 2017, in conditiile in care in Danemarca si Luxemburg preturile se situau la 142%, respectiv 127% fata de media din UE, la polul opus fiind Bulgaria (48%) si Romania, unde preturile se situau la 52%…

- Cele mai mari cresteri anuale ale productiei industriale in aprilie au fost raportate in Slovenia (6,9%), Romania (6%) si Polonia (5,9%), iar cele mai mari scaderi in Malta (minus 5,8%), Irlanda (minus 4,7%) si Croatia (minus 1,3%). In aprilie, comparativ cu luna precedenta, productia industriala…