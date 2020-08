Cele mai mici preturi la carne din Uniunea Europeana (UE) in anul 2019 se inregistrau in Romania, cu 37,3% sub media UE, arata datele publicate marti de Eurostat. In ceea ce priveste Romania, situatia din 2019 este identica cu cea inregistrata in anul 2018. Alte state membre cu preturi scazute la carne sunt Polonia (cu 36,7% sub media din UE), Bulgaria (33,8% sub media UE) si Lituania (29,9% sub media din UE). In contrast, cele mai mari preturi la carne din UE in 2019 se inregistrau in Austria, cu 45% peste pretul mediu din UE, Luxemburg (41%), Franta (31%) si Olanda (27%). In ceea ce priveste…