- Romania, Slovacia si Estonia au inregistrat cele mai ridicate rate ale inflatiei din UE, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Rata anuală a inflaţiei a scăzut în aprilie la 1,2% în zona euro şi la 1,4% în Uniunea Europeană,…

- Eurostat calculeaza rata anuala a inflatiei ca variatie a indicelui armonizat al preturilor de consum intr-o luna, comparativ cu aceeasi luna a anului precedent, in timp ce rata lunara compara indicii din ultimele doua luni. Potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica…

- Inflația anuala calculata pentru martie a depașit-o și pe cea din februarie, respectiv 3,8%, arata datele publicate, miercuri, de Oficiul European de Statistica (Eurostat), potrivit Agerpres.ro . Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a crescut in luna martie 2018 pana la 1,5%, de la un nivel…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a crescut in luna martie 2018 pana la 1,5%, de la un nivel revizuit de 1,4% in februarie 2018. In randul statelor membre UE, rate anuale mai mari au fost inregistrate in Romania (4%), Estonia (2,9%), Slovacia si Lituania (ambele cu un avans de 2,5%).…

- Industria romaneasca a crescut puternic in ianuarie. Cifra de afaceri a companiilor din domeniu a crescut cu 20,7% fața de aceeași luna a anului trecut, iar producția industriala a urcat cu 8,5%, cel mai mare avans din Uniunea Europeana, potrivit informațiilor publicate de catre Eurostat și Institutul…

- Romania a inregistrat in ianuarie 2018 cel mai semnificativ avans din Uniunea Europeana la comertul cu amanuntul, comparativ cu perioada similara din 2017, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat). În zona euro, comerţul cu amănuntul a crescut cu 2,3%…

