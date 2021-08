Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile din constructii au inregistrat un avans de 2,8% in zona euro si de 3,5% in Uniunea Europeana, in iunie, comparativ cu perioada similara din 2020. Cele mai semnificative cresteri sunt inregistrate in Ungaria (27,7%), Romania (10,2%) si Austria (10%), arata datele publicate miercuri de Oficiul…

- Raspunsul premierului Florin Cițu a venit in contextul in care a afirmat, din nou, ca datele BNR privind majorarea ratei inflației sunt simple estimari și ca puterea de cumparare a romanilor a crescut. In acest context, jurnaliștii l-au intrebat pe premier daca a analizat și situația celor aproximativ…

- Suntem cei mai harnici din Europa. Romanii lucreaza cele mai multe ore pe saptamana. Clasamentul european Suntem cei mai harnici din Europa. Romanii lucreaza cele mai multe ore pe saptamana. Clasamentul european Paradoxul statisticii: romanii lucreaza 40 de ore pe saptamana, cel mai mult din UE, iar…

- Cele mai importante scumpiri ale locuintelor din primul trimestru au fost inregistrate in Estonia, Danemarca, Lituania, Cehia, Luxemburg, Ungaria, Olanda, Bulgaria, Slovenia, Suedia si Romania, arata datele publicate joi de Oficiul european pentru Statistica (Eurostat).

- Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au inregistrat, in luna mai 2021, comparativ cu luna aprilie 2021, o crestere de 1,4% in Uniunea Europeana (UE) si un avans similar in Romania, arata datele publicate vineri de Eurostat. Conform acestor date, preturile productiei industriale…

- Nivelul preturilor pentru bunurile de consum si servicii in Uniunea Europeana a variat semnificativ anul trecut in statele membre UE, cele mai reduse preturi fiind in Romania (55% din media UE), Bulgaria (56%) si Polonia (58%), arata datele prezentate marti de Oficiul European de Statistica ( Eurostat…

- Nivelul preturilor pentru bunurile de consum si servicii in Uniunea Europeana a variat semnificativ anul trecut in statele membre UE, cele mai reduse preturi fiind in Romania (55% din media UE), Bulgaria (56%) si Polonia (58%), arata datele prezentate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat).…

- Media anuala a concentratiei de particule fine in zonele urbane din Uniunea Europeana a scazut considerabil in ultimii ani, dar continua sa fie peste nivelul recomandat de Organizatia Mondiala a Sanatatii, arata datele publicate joi de Eurostat. In randul statelor membre, cea mai mare poluare a aerului…