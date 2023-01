România a avansat serios în clasamentul fericirii mondiale Și in 2022, finlandezii raman cei mai fericiți oameni din lume, dar fața de anul predecent, Romania a urcat 18 locuri in World Happiness Report, clasamentul fericirii mondiale. World Happiness Report, care se face in fiecare an, ține cont in evaluare de fericire, bunavoința și incredere in timpul COVID-19 și dupa pandemie. In topul care arata calitatea vieții, țara noastra este vazuta peste Spania, Italia, Croația sau Turcia. „Anul acesta marcheaza a zecea aniversare a World Happiness Report, invitandu-ne astfel sa privim inapoi și inainte, menținand raportarea noastra a bunastarii actuale și… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

