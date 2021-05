Stiri pe aceeasi tema

- Pragul de doua milioane de persoane vaccinate cu schema completa în cadrul campaniei nationale de imunizare împotriva COVID-19 a fost depasit luni, 3 mai 2021. Peste 5 milioane de doze de vaccin „Peste 2.029.000 de persoane vaccinate cu schema…

- Autoritațile centrale au comunicat, luni, ca au fost vaccinați cu schema completa (prima doza și rapel) peste doua milioane de romani. „Avem toate conditiile sa ajungem la 5 milioane de persoane vaccinate pana la 1 iunie”, a afirmat recent premierul Florin Cițu, care susține ca revenirea la normalitate…

- SUA au atins o etapa optimista cu privire la viitor. Au vaccinat peste 100 de milioane de oameni impotriva coronavirusului, potrivit Centrului pentru Controlul si Prevenirea Bolilor. Acest lucru inseamna ca...

- Comitetul de coordonare a vaccinarii anunta ca, marti seara, a fost depasit pragul de 5 milioane de doze de vaccin administrate. Din 27 decembrie pana in prezent au fost imunizate 3.158.000 de persoane. „In aceasta seara am depasit pragul de 5.000.000 de doze administrate in cadrul campaniei…

- Numarul romanilor care au primit vaccinul se ridica la 3,158 milioane.”Peste 5.000.000 de doze administrate in Romania!In aceasta seara am depașit pragul de 5.000.000 de doze administrate in cadrul campaniei naționale de vaccinare impotriva COVID-19.Pana in aceasta seara, in Romania au fost vaccinate…

- Autoritațile au anunțat ca Romania a ajuns la 5.000.000 de doze administrate. Campania nationala de vaccinare anti-COVID a inceput in Romania in data de 27 decembrie 2020. „In aceasta seara am depașit pragul de 5.000.000 de doze administrate in cadrul campaniei naționale de vaccinare impotriva…

- La trei luni de la debutul campaniei de vaccinare anti-Covid-19, Romania a depașit miercuri pragul de doua milioane de persoane vaccinate. „In aceasta dimineața, la ora 10.00, am depașit pragul de 2.000.000 de persoane vaccinate impotriva COVID-19”, a transmis CNCAV, potrivit Digi24. Din 27 decembrie…

- Autoritatile au anuntat ca, miercuri, va fi vaccinata persoana cu numarul 1 milion in Romania, cu cateva zile dupa implinirea a 2 luni de la debutul campaniei de vaccinare. Reorezenrtanți ai domeniuluu medical au anuntat ca, miercuri, va fi atins pragul de un milion de persoane vaccinate impotriva COVID-19…