- CURS și Avangarde au dat publicitații la ora 22.00 primele rezultate exit-poll pentru alegerile locale și europarlamentare. Conform acestor estimari, Nicușor Dan a caștigat detașat un nou mandat de primar al Capitalei. UPDATE Datele finale ale exit-poll-ului CURS-Avangarde Primaria Capitalei: Nicusor…

- Nicușor Dan ramane primarul Capitalei, potrivit rezultatelor exit poll la Primaria București, anunțate duminica, 9 iunie, de CURS - Avangarde, valabile pentru ora 20.30. UPDTE ora 22.15: "Alegerile sunt caștigate de comunitați. Azi am avut in București o uriașa comunitate", a spus Nicușor Dan, in discursul…

- Majoritatea urnelor s-au inchis la ora 22.00. Programul se poate prelungi pana la ora 23:59, daca presedintele sectiei de votare observa ca in interiorul sectiei de votare sau in imediata apropiere a sectiei de votare mai sunt oameni la rand care nu au reușit sa voteze. Dupa ora 00.00, sistemul electronic…

- „Daca doar votul dumneavoastra ar determina urmatorul primar al Bucureștiului, pe cine ați alege?” Sebastian Burduja - 33,1% Gabriela Firea - 21,6% Nicușor Dan - 19,9% Cristian Popescu Piedone - 17,4%„Pe care dintre urmatorii candidați nu i-ați vota niciodata pentru funcția de primar general al Bucureștiului?”Mihai…

- Antena 3 CNN a prezentat in cadrul emisiunii „Sinteza Zilei” a lui Mihai Gadea un nou sondaj realizat de ARA despre care a spus ca cutremura scena politica. In acest sondaj, Gabriela Firea, omul de casa al televiziunii ani de zile. este clasata pe locul 3, spre deosebire de sondajul realizat la comanda…

- Actualul primar al Capitalei, Nicusor Dan, se afla pe primul loc in intentiile de vot ale bucurestenilor pentru postul de primar general, cu 38,5 % din optiuni, urmat de Cristian Popescu Piedone - 27,4% si de Gabriela Firea - 21,4%, conform unui sondaj realizat de INSCOP. 10,1% l-ar vota pe Sebastian…