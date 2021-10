Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit cifrelor centralizate de Universitatea Oxford, Romania a ajuns pe locul doi in lume la numarul de decese zilnice cauzate de COVID-19, raportate la populație. Cifrele au fost calculate ca...

- Tandemul Iohannis – Citu a condus Romania spre o noua “perfomanta” notabila. Tara noastra se afla pe locul II in lume, la decesele zilnice de coronavirus raportate la populatie. Doar Bulgaria ne intrece la acest capitol, tara cu care impartim ultimele doua locuri in Europa, la rata de vaccinare. Legatura…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns la 1.115.901, dupa ce au fost raportate peste 2.500 de persoane infectate in ultimele 24 de ore. In jurul orei 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța numarul noilor cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și…

- Pana astazi, 22 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.090.925 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.051.987 de pacienți au fost declarați vindecați.

- In cursul dimineții de astazi, 10 august 2021, a mai fost confirmat inca 4 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 34.323. In intervalul 09.08.2021 (10:00) – 10.08.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 4 decese (1 barbat și 3 femei), ale unor pacienți infectați…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns ieri, 26 iulie, la 1.082.376. In jurul orei 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns la 1.081.953. La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate…

- Numarul cazurilor noi de COVID-19 continua sa creasca in Romania, fiind depașit pragul de 100 de imbolnaviri, pentru prima oara din 13 iunie. In ultimele 24 de ore, au fost raportate 102 cazuri de coronavirus, in urma a 27.164 de teste, potrivit datelor transmise miercuri de Grupul de Comunicare Strategica.…