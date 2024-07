Stiri pe aceeasi tema

- Executia bugetului general consolidat in primele sase luni ale anului 2024 s-a incheiat cu un deficit de 63,67 miliarde lei, respectiv 3,6% din PIB, fata de deficitul de 37,21 miliarde lei, respectiv 2,32% din PIB aferent celor sase luni ale anului 2023, potrivit datelor Ministerului de Finante, date…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat ca pana la finele anului nu va creste nicio taxa. „In acest moment va pot spune ca pana la finele anului nu va creste nicio taxa, iar reducerea deficitului se poate face doar prin reducerea cheltuielilor bugetare si sporirea gradului de colectare. In acest…

- Banca Mondiala a acordat un imprumut Romaniei pentru acoperirea deficitului bugetar, a declarat premierul Marcel Ciolacu. El a precizat ca acest aranjament financiar nu este vazut de institutia financiara internationala drept un risc. In opinia sa, tara noastra putea sa ajunga, in cel mult trei ani,…

- Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania (CECCAR) a transmis un ”Document de poziție”, in care se regasesc toate solicitarile catre Ministerul de Finanțe. Contabilii solicita o resetare totala a programelor ”e-fiscale”: cum ar fi RO E-Tva, RO E-Factura. Contabilii vin cu soluții…

- Luni, de la ora 8:30, in Piața Victoriei din București, este programat protestul intitulat „Fara haos in legislatia fiscala”. Contabilii din județul nostru au anunțat ca vor ieși și ei in strada, luni, de la aceeași ora, in fața Instituției Prefectului din Piața Petru Rareș. Ce nemulțumiri au aceștia:…

- Membri ai Patronatului Antreprenorilor Contabili din Romania si alti specialisti in domeniu vor protesta luni, 8 iulie, impotriva ”abuzurilor legislative si masurilor fiscale opresive” ce afecteaza profund fiecare antreprenor, economist, contabil si contribuabil din Romania. „Suntem la un punct de cotitura…

- Ministerul bulgar de Finante se asteapta ca tara sa indeplineasca pana la finalul anului criteriul privind inflatia cerut pentru intrarea in zona euro. Dupa indeplinirea acestui obiectiv, Bulgaria intentioneaza sa solicite oficial Comisiei Europene (CE) si Bancii Centrale Europene (BCE) pregatirea unui…

- Fostul șef SRI este audiat! Generalul in rezerva Florian Coldea, fostul șef al Serviciului Roman de Informații (SRI), a ajuns, in urma cu puțin timp, la DNA . El ar fi suspect intr-un dosar de trafic de influența in instanțe. De asemenea, la DNA au ajuns Dumitru Dumbrava, fostul șef al direcției juridice…