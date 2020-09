România a ajuns la aproape 94.000 de persoane infectate cu SARS-CoV-2 Numarul de cazuri noi de infectare cu coronavirus a fost azi, sambata, 5 septembrie, de 1.269, rezultate din 22.380 de teste realizate in ultimele 24 de ore, conform Grupului de Comunicare Strategica (GCS). Un numar de 38 de persoane au decedat in ultimele 24 de ore. Pana astazi, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 93.864 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Un numar de 40.028 de pacienti au fost declarati vindecati si 12.123 de pacienti asimptomatici au fost externati la zece zile dupa depistare. In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noul bilanț indica 1.269 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 și 38 decese. Trei persoane decedate nu aveau comorbiditați. Pana sambata, in Romania au fost confirmate 93.864 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 40.028 de pacienți au fost declarați vindecați…

- Pana astazi, 5 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 93.864 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). In Dolj s-au inregistrat 24 de noi cazuri de infectare. 40.028 de pacienți au fost declarați vindecați și 12.123 de pacienți asimptomatici au fost externați…

- Autoritațile au anunțat bilanțul epidemiei de coronavirus in ultimele 24 de ore Coronavirus Romania. Bilant actualizat Pana astazi, 5 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 93.864 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 40.028 de pacienti au fost declarati vindecati…

- In continuarea precizarilor din data de 20 august 2020, privind modificarea conditiilor de intrare pe teritoriul Republicii Federale Germania in contextul pandemiei de COVID-19, Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca autoritatile Republicii Federale Germania au actualizat lista "zonelor de risc"…

- Ministerul Afacerilor Externe a informat ca autoritațile Republicii Federale Germania au actualizat lista „zonelor de risc“ din Romania, cu intrare in vigoare de miercuri, 2 septembrie 2020. Ca urmare a acestei actualizari, județele Gorj și Neamț au fost retrase de pe lista „zonelor de risc“, a informat…

- 1409 de cazuri noi de coronavirus au fost depistate in Romania in ultimele 24 de ore din de teste prelucrate, iar alte 32 de decese au fost raportate. 7.067 de persoane sunt internate, dintre care 480 de pacienți se afla la Terapie Intensiva. In București se inregistreaza un record de infectari intr-o…

- Autoritațile germane au actualizat, miercuri, lista județelor din Romania considerate drept „zone de risc”. Potrivit ministerului de externe german și institutului Robert Koch, Bucureștiul și 17 județe din Romania au intrat in așa numita zona roșie.Este vorba de Argeș, Bacau, Bihor, Braila, Brașov,…

- Bilant COVID-19 la 22 iulie in Romania. Peste 1.000 de cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 de ore. 27 de pacienti au murit. Pana astazi, 22 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 40.163 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 24.663 de pacienți…