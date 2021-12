Stiri pe aceeasi tema

- In saptamana 13 19 decembrie au fost confirmate in Romania, in urma realizarii secventierilor, sapte cazuri COVID cu varianta Omicron.Potrivit unei informari a Institutului National de Sanatate Publica, privind cazurile de COVID 19 confirmate cu variante ale SARS CoV 2 care determina ingrijorare, pana…

- Opt cazuri de infectare cu varianta Omicron au fost confirmate pana pe data de 12 decembrie, a informat, marti, Institutul National de Sanatate Publica (INSP), in raportul saptamanal.Potrivit informarii INSP privind cazurile de COVID-19 confirmate cu variante ale SARS-CoV-2 care determina ingrijorare,…

- Opt cazuri de infectare cu varianta Omicron au fost confirmate pana pe data de 12 decembrie, a informat, marti, Institutul National de Sanatate Publica (INSP), in raportul saptamanal.Potrivit informarii INSP privind cazurile de COVID-19 confirmate cu variante ale SARS-CoV-2 care determina ingrijorare,…

- Adrian Marinescu, director medical Institutul „Matei Balș" din Capitala, a comentat evoluția tulpinii Omicron in Europa, dar si cazurile confirmate in Romania la doua persoane repatriate din Africa de Sud.Institutul Național de Sanatate Publica a primit rezultatul primelor secvențieri efectuate la Institutul…

- In aceasta dupa-amiaza, Institutul National de Sanatate Publica a primit rezultatul primelor secvențieri efectuate la Institutul National de Cercetare Medico-Militara Cantacuzino București care confirma prezența noii tulpini OMICRON la doi dintre pasagerii cursei din Africa de Sud care a aterizat la…

- In aceasta dupa amiaza, Institutul National de Sanatate Publica a primit rezultatul primelor secventieri efectuate la Institutul National de Cercetare Medico Militara Cantacuzino Bucuresti care confirma prezenta noii tulpini OMICRON la doi dintre pasagerii cursei din Africa de Sud care a aterizat la…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) anunta ca pana in data de 10 octombrie au fost confirmate 4.604 cazuri cu variante ale SARS-CoV-2 care determina ingrijorare, din care 2.848 sunt cu varianta Delta, iar 1.722 cu varianta Alpha.

- Institutul National de Sanatate Publica anunta ca s-au inregistrat 3.765 cazuri cu variante ale SARS-CoV-2 care determina ingrijorare (VOC), dintre care peste 2.000 cu varianta Delta. De asemenea, s-au inregistrat 75 de decese, dintre care 45 la persoane infectate cu tulpina Delta. ”Evolutia proportiei…