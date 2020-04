Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea 15 noi DECESE provocate de infecția cu COVID-19: Bilanțul național ajunge la 346 Alte 15 decese au fost confirmate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, ducand bilanțul morților la nivel național la 346 Deces 332 Femeie, 42 ani din Ialomița; asistenta medicala in Spitalul Țandarei…

- Deces 127Barbat, 46 ani, jud Ialomita. Internat in SJU Slobozia ATI in data de 31.03.2020.Recoltat pentru COVID 19 in data de 1.04.2020, confirmat in aceiasi data. Decedat in 3.04.2020.Deces 128Femeie, 77 ani, jud Suceava. Internata in SJU Suceava in 19.03.2020. Recoltare probe pentru COVID 19 in 25.03.2020.…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta inca doua decese in randul pacientilor cu coronavirus. Bilantul in Romania ajunge la 52 de decese.Deces 51 Femeie, 65 de ani, jud. Sibiu. Internata pe data de 27.03.2020 SCJU Sibiu – ATI ; in aceeași zi s-au recoltat probe biologice pentru COVID…

- Bilanțul deceselor din cauza Covid-19 a crescut la 37, dupa ce autoritațile au anunțat pe parcursul zilei de sambata 11 noi decese, cele mai multe de pana acum din Romania. Țara noastra mai are un record negativ, ultimul deces anunțat fiind al unui barbat de doar 39 de ani din Ialomița, care nu avea…

- Au fost inregistrate inca trei decese provocate de noul coronavirus in Romania. Deces 35 Barbat, 39 ani, jud Ialomița. S-au recoltat probe pentru COVID 19 in data de 26.03.2020, rezultat pozitiv in d...

- Bilantul persoanelor decedate de COVID-19 in Romania a urcat la 37, printre ultimii trei decedati, toti din judetul Ialomita, fiind si un barbat de 39 de ani din judetul Ialomita, fara boli asociate cunoscute, informeaza Grupul de Comunicare Strategica (GCS), citat de agerpres.ro.

- Ziarul Unirea Alte 3 DECESE provocate de coronavirus in Romania: Bilanțul a ajuns la 37 de cazuri. O victima avea doar 39 de ani Grupul de Comunicare Strategica a transmis duminica, faptul ca inca trei romani au murit din cauza coronavirusului. Bilanțul ajunge astfel la 37 de cazuri. Deces 35 Barbat,…

- Ziarul Unirea Inca 3 DECESE provocate de COVID-19 in Romania: Bilanțul național ajunge la 29 Inca 3 decese ale unor persoane infectate cu noul coronavirus, au fost confirmate sambata, numarul total ajungand la 29. Toate persoanele decedate sunt din județul Arad. Decesul 27 Femeie, 71 ani din Arad, cunoscuta…