România a ajuns la 34 de decese din cauza COVID-19 Au fost inregistrate inca 4 decese ale unor persoane infectate cu noul coronavirus. Romania a ajuns la un numar de 34 decese. 31. Barbat, 65 ani, jud. Arad, internat in Spitalul Județean Arad, transferat in data de 22.03.2020 in secția, iar in data de 25.03.2020 transferat la Spitalul de Boli Infecțioase V Babeș Timișoara. Decedat The post Romania a ajuns la 34 de decese din cauza COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Autoritațile au anunțat duminica dimineața primul deces din cauza noului coronavirus pe teritoriul Romaniei. Este vorba despre un pacient care suferea și de cancer și care se intorsese din Franța in 6 martie. Bilanțul infectarilor cu coronavirus in Romania a ajuns la 433, raportarea oficiala de duminica…