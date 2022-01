România a ajuns în top 10 producători mondiali de electrocasnice mici Romania a ajuns pe locul zece in topul celor mai mari producatori de electrocasnice mici din lume dupa ce valoarea productiei a urcat de la 60 mil. euro la peste 500 mil. euro in mai putin de un deceniu, mai exact in perioada 2010-2019, arata datele asociatiei APPLia – The Home Appliance Europe. Topul celor mai mari producatori de electrocasnice mici din lume este condus detasat de China, care realizeaza bunuri de profil in valoare de 6,7 mld. euro anual, conform datelor APPLiA din 2019 (cele mai recente). Pe pozitiile urmatoare se afla Germania (3,4 mld. euro), Olanda (1,9 mld. euro) si Franta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

