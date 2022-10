Romania avea, ieri dimineata, in depozite 2,801 miliarde metri cubi gaze, volum ce corespunde unei ponderi de 90,9% din capacitatea de inmagazinare a tarii, potrivit datelor furnizate pentru Agerpres de catre Transgaz. Pragul minim aprobat pentru Romania in noul regulament al Comisiei Europene, de 80%, a fost atins pe 17 septembrie. Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat in luna septembrie, ca la nivelul Uniunii Europene stocurile comune de gaze au ajuns la 84%. „Prietenii nostri din tarile baltice au depus eforturi uriase pentru a pune capat dependentei lor de Rusia. Au…