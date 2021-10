Stiri pe aceeasi tema

- Peste un sfert din populatie era supusa anul trecut riscului de saracie si excluziune sociala in patru state membre ale Uniunii Europene: Romania (35,8%), Bulgaria (33,6%), Grecia (27,5%) si Spania (27%), arata datele prezentate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In contrast, cea mai…

- Aproape doua milioane de ingrijitori pentru copii si asistenti pentru educatori erau angajati in 2020, ca si in 2019, in Uniunea Europeana, Romania aflandu-se printre statele membre UE cu cel mai scazut procent de astfel de ingrijitori in totalul populatiei angajate, arata datele publicate in urma cu…

- Lucrarile din constructii au inregistrat un avans de 2,8% in zona euro si de 3,5% in Uniunea Europeana, in iunie, comparativ cu perioada similara din 2020. Cele mai semnificative cresteri sunt inregistrate in Ungaria (27,7%), Romania (10,2%) si Austria (10%), arata datele publicate miercuri de Oficiul…

- Romania a fost al saptelea producator de bere din cele 27 de state membre ale UE in 2020, arata datele publicate joi de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). Anul trecut, s-au produs in Uniunea Europeana aproape 32 miliarde de litri de bere cu alcool, productia UE fiind echivalentul…

- Volumul comertului cu amanuntul in Uniunea Europeana a crescut in iunie cu 5,3%, comparativ cu perioada similara din 2020, in timp ce in zona euro avansul a fost de 5%, arata datele publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). In UE, vanzarile de combustibili auto au crescut…