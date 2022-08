România a ajuns cel mai mare importator de fructe și legume din Europa de Est Romania a fost, in 2021, cel mai mare importator de fructe și legume proaspete din sud-estul Europei cu un volum de 1,2 milioane de tone, in creștere de la an la an. Principalii furnizori sunt Turcia, Grecia și Germania, dar o pondere tot mai mare au și produsele poloneze. Țara noastra este urmata de Republica Ceha, cu importuri de 1,1 milioane tone, in scadere fața de varful de 1,26 milioane tone din 2015. Urmeaza apoi Bulgaria (0,63 milioane de tone), Slovacia (0,53 milioane de tone), Ungaria (0,45 milioane de tone), Slovenia (0,40 milioane de tone), Serbia (0,40 milioane de tone) și Croația.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

