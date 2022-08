Stiri pe aceeasi tema

- Cantitatea de grau obtinuta anul acesta va asigura necesarul de consum al tarii, dar si disponibilitati pentru export, a declarat, pentru Agerpres, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, dupa ce s-a terminat de recoltat și inmagazinat graul. „Cu siguranta, o sa avem paine, pentru…

- Astazi, 29 iuloie, președinta Maia Sandu a mers la București, unde a purtat discuții cu omologul sau roman, Klaus Iohannis. Președintele Romaniei a reiterat sprijinul pentru țara noastra. De asemenea, președintele roman a promis ca Republica Moldova și in continuare va beneficia de sprijin. Conform…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost primita, vineri, la Palatul Cotroceni, de Klaus Iohannis. Este prima vizita in țara noastra dupa ce R. Moldova a primit statutul de stat candidat pentru aderarea la Uniunea Europeana. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost primita la Palatul…

- Romania este al doilea mare exportator de grau din Uniunea Europeana, dupa Franța, și, totodata, principalul exportator de porumb al Uniunii, conform datelor publicate marți de Comisia Europeana, informeaza Reuters. Astfel, in sezonul 2021/2022, Franța a exportat o cantitate de 8,276 milioane de tone…

- Exporturile de grau moale ale Uniunii Europene in sezonul 2021/22, care s-a inchinat la data de 30 iunie, au urcat cu 6,8%, pana la 27,47 milioane tone, de la 25,71 milioane tone in sezonul 2020/21, arata datele publicate marti de Comisia Europeana, transmite Reuters. Fii la curent cu cele…

- Cantitatea de ingrasaminte minerale (azot si fosfor) folosita in productia agricola din Uniunea Europeana a ajuns la 11,2 milioane de tone in 2020, o crestere de 2,9% fata de 2019 si un avans de 8,1% comparativ cu 2010, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In 2020,…

- Romania U19 și Franța U19 se intalnesc marți, de la ora 21:00, in al doilea meci de la Campionatul European din Slovacia. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe TVR 1. Programul Romaniei la Euro: Romania – Franta (marti, 21 iunie, ora 21.00, la TVR 1), Slovacia – Romania (vineri, 24 iunie,…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat ca țara sa a simtit sprijinul a patru statele europene in acelasi timp, prin vizita liderilor acestora la Kiev. „A fost important pentru mine sa aud de la lideri un alt lucru fundamental – ei sunt de acord ca sfarsitul razboiului si pacea pentru Ucraina…