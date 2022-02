Stiri pe aceeasi tema

- „Ministerul Sanatatii si-a asumat sa preia toate observatiile pe care Ministerul Justitiei si Consiliul Legislativ le avea. Ca atare, in cursul acestei zile am lucrat pentru a implementa aceste observatii, astfel incat sa avem garantia unui act normativ care sa ofere claritate si garantia ca toate…

- Romania a adaptat la normele europene valabilitatea certificatului COVID Certificatul digital al UE privind COVID-19. FOTO: www.facebook.com/MinisterulSanatatii România a adaptat la normele europene valabilitatea certificatului verde COVID pentru persoanele vaccinate cu schema…

- Romania a adaptat la normele europene valabilitatea certificatului verde COVID pentru persoanele vaccinate cu schema completa. Astfel, documentul va putea fi folosit timp de 9 luni, dupa care va fi necesara doza booster. El va trebui prezentat la intrarea in orice stat membru al Uniunii Europene, precizeaza…

- Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii Adriana Pistol a facut, vineri seara, noi precizari despre certificatul digital Covid-19 si formularul de localizare a pasagerului. Deciziile autoritatilor romane tin cont de deciziile europene. Adriana Pistol a explicat ca OUG referitoare la certificatul…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat luni ca Romania trebuie sa se adapteze regulilor din Uniunea Europeana cu privire la certificatul digital COVID 19. Acestea prevad ca persoanele care au facut doza a doua de vaccin in urma cu mai mult de 9 luni trebuie sa isi…

- Persoanele vaccinate cu schema completa nu trebuie sa mai prezinte certificatul care atesta rezultatul negativ al unui test COVID-19 la intrarea in Anglia, incepand de vineri (7 ianuarie 2022), ora 04:00 GMT, a anuntat joi Ambasada Romaniei la Londra pe contul sau de Facebook. De asemenea, persoanele…

- Comitetul de coordonare a vaccinarii anunta, miercuri, ca Romania a depasit pragul de 7 milioane de peroane vaccinate cu schema completa. "Romania se vaccineaza: peste 7.000.000 de persoane vaccinate cu schema completa! Vaccinarea ramane cea mai la indemana solutie de protectie impotriva COVID-19",…

- Certificatul digital COVID – care a intrat in vigoare din 1 iulie pentru calatoriile in statele Uniunii Europene , iar acum este obligatoriu și pentru accesul in magazine sau la restaurant – este recunoscut, la acest moment, și in 18 țari din afara UE. Lista țarilor din afara Uniuniuu Europene unde…