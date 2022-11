Stiri pe aceeasi tema

- Romania a acordat Ucrainei ajutor energetic de avarie in lunile august si septembrie ale acestui an, constand in livrari de electricitate menite sa echilibreze tensiunea din reteaua interconectata a Europei Continentale, care devenise oscilanta ca urmare a sincronizarii de urgenta la ea in martie a…

- Romania a acordat Ucrainei ajutor energetic de avarie in lunile august si septembrie ale acestui an, constand in livrari de electricitate menite sa echilibreze tensiunea din reteaua interconectata a Europei Continentale, care devenise oscilanta ca urmare a sincronizarii de urgenta la ea in martie a…

- Romania a acordat Ucrainei ajutor energetic de avarie in lunile august si septembrie ale acestui an, constand in livrari de electricitate menite sa echilibreze tensiunea din reteaua interconectata a Europei Continentale, care devenise oscilanta ca urmare a sincronizarii de urgenta la ea in martie a…

- Rusia nu este interesata de scenariul invadarii militare a Republicii Moldova. Moscova va incerca sa influențeze teritoriul dintre Prut și Nistru prin intermediul guvernelor obediente care spera sa fie instaurate la Chișinau. O spune fostul ministru al Apararii, Vitalie Marinuța, potrivit caruia Rusia…

- Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei a reacționat, sambata, dupa ce președintele rus Vladimir Putin a acuzat Romania ca vrea bucați din Ucraina.Ministerul Afacerilor Externe a transmis o poziție fața de declarațiile președintelui Vladimir Putin privind Romania. „Ministerul Afacerilor Externe al…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 235. Cel putin 11 persoane au murit intr-un poligon militar din Belgorod, la granita cu Ucraina, dupa ce doi recruti au deschis focul. Rusia sustine ca a fost vorba despre un “atac terorist”. Zelenski spune ca Ucraina detine controlul orasului-cheie Bahmut, iar Rusia a pierdut…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 231. Rusia anunta ca a facut 8 arestari in urma exploziei de la podul Kerci. Servicile secrete ruse spun ca atacul ar fi fost organizat de Directia centrala de informatii a Ministerului Apararii ucrainean. Vladimir Putin se foloseste de aceste incident pentru a justifica…

- Romania U19 a pierdut orice speranța la calificarea din grupa, la turneul final continental de la Jaen. „Tricolorii” pregatiti de Robert Lupu au cedat si ieri, scor 2-5, cu reprezentativa similara a Ucrainei, si i-au pierdut pentru ultima partida si pe ceilalti doi jucatori selectionati de la CFR Timisoara.…